89η ΔΕΘ: Hobby Festival - Επιστροφή στα χόμπι στην ψηφιακή εποχή

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) υποδέχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά το Hobby Festival, μια γιορτή αφιερωμένη στα δημιουργικά ενδιαφέροντα και τα χειροποίητα χόμπι που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιότητα του ελεύθερου χρόνου. Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συρρικνώνουν τον χρόνο για προσωπικές ενασχολήσεις, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να υπενθυμίσει στο κοινό τη σημασία της δημιουργικότητας και να εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους να επανασυνδεθούν με τα ενδιαφέροντά τους.

Με εκατοντάδες επιδείξεις και δεκάδες εκθέτες, το Hobby Festival που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στον όροφο του Περιπτέρου 2 της ΔΕΘ, μετατρέπει το εκθεσιακό κέντρο σε έναν χώρο γεμάτο χρώματα, μουσική, χειροτεχνίες, αθλητικά δρώμενα και χορό. Οι επισκέπτες καλούνται να γνωρίσουν ή να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά του δημιουργικού ελεύθερου χρόνου μέσα από θεματικά περίπτερα, workshops και διαδραστικές δραστηριότητες. Οι πόρτες του φεστιβάλ είναι ανοιχτές τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00 και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.

Η φιλοσοφία και το όραμα του Hobby Festival

Η Αλεξία Φουκίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας και εκδηλώσεων της εταιρείας Skywalker, εξηγεί πως ο συνδυασμός ανάμεσα στην εργασία και τις δημιουργικές ερασιτεχνικές δραστηριότητες αποτέλεσε το έναυσμα για τη διοργάνωση. Όπως αναφέρει, η έμπνευση ήρθε «μέσα από την ανάγκη για μια εναλλακτική διέξοδο και την προώθηση της ουσίας που δίνει ενέργεια σε καθέναν μας». Φέτος, το Hobby Festival είναι πιο διαδραστικό από ποτέ, με 13 κοινόχρηστους χώρους, 250 επιδείξεις και 42 εκθέτες, αναδεικνύοντας έμπρακτα την αξία της δημιουργικής απασχόλησης στην καθημερινότητα.

Οι δημιουργοί και οι δράσεις στο προσκήνιο

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ φιλοξενούνται καλλιτέχνες και σχολές από ποικίλα πεδία. Η Γωγώ Σχοινά, από τη σχολή αυτοσχεδιασμού Thess Improvice, επισημαίνει πως «ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι τόσο διαδεδομένος όσο το κλασικό θέατρο», επισημαίνοντας τη σημασία συμμετοχής στη ΔΕΘ ως ευκαιρία γνωριμίας του ευρύτερου κοινού με αυτή τη τέχνη. Από τον αυτοσχεδιασμό έως τα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Ιουλίας Πολισούκ (Workshop Stories), οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν ότι η δημιουργία είναι ανθρώπινη ανάγκη, βοηθώντας στην αυτοέκφραση, τη χαλάρωση και την κοινωνικοποίηση.

Η κ. Πολισούκ χαρακτηρίζει τα δημιουργικά χόμπι «σαν ψυχοθεραπεία», ενώ η ίδια προτρέπει: «Σιγά σιγά, αυτά τα χόμπι θα αποκτούν περισσότερους οπαδούς. Σημασία δεν έχει να φτιάξεις αριστούργημα, αλλά να κατανοήσεις την ποιότητα του χρόνου που περνάς και να φύγεις με κάτι όμορφο».

Οι φωνές του κοινού και το μήνυμα της διοργάνωσης

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ ανακαλύπτουν παλιά και νέα ενδιαφέροντα. Ο 28χρονος Γιάννης εντυπωσιάστηκε από τις νέες τεχνολογίες, δηλώνοντας: «Αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν το VR στο Hado Arena», ενώ παραδέχεται πως το φεστιβάλ τον ενθάρρυνε να επανεξετάσει τα δημιουργικά του χόμπι. Ο Σπύρος, 45 ετών, επισκέπτης με την οικογένειά του, τονίζει τη σημασία της μεταλαμπάδευσης της αγάπης για τη δημιουργία στα παιδιά, ενώ η Δήμητρα, 34 ετών, αισθάνθηκε νοσταλγία και έμπνευση για να ξαναρχίσει παλιά χόμπι.

Ο ρόλος της τεχνολογίας και οι προκλήσεις της εποχής

Η τεχνολογία προσφέρει νέες δυνατότητες, αλλά αναμφίβολα επηρεάζει τον χρόνο που αφιερώνουμε στις δημιουργικές δραστηριότητες. Όπως σημειώνει η κ. Φουκίδου, «το μεγαλύτερο εμπόδιο σήμερα δεν είναι η τεχνολογία αλλά ο χρόνος». Παρά τις προκλήσεις, το διαδίκτυο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την προβολή των χόμπι και τη δημιουργία κοινοτήτων, όπως επισημαίνουν και άλλοι συμμετέχοντες.

Η αξία των χόμπι στην καθημερινή ζωή

Η ενασχόληση με δημιουργικά χόμπι προσφέρει πολύτιμα οφέλη: πνευματική ανάπτυξη, ψυχική ισορροπία, αυτογνωσία και κοινωνικότητα. Η κ. Φουκίδου υπογραμμίζει: «Ένα χόμπι μπορεί να εξελίξει το πνεύμα σου και να σε βγάλει από την κατάθλιψη». Το φεστιβάλ αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για ανταλλαγή ιδεών και δικτύωση, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα χόμπι είναι για όλους και ότι μία δοκιμή αρκεί για να διαπιστώσουμε αν ένα νέο ενδιαφέρον μάς ταιριάζει.

Με ισχυρή ανταπόκριση του κοινού, οι διοργανωτές σχεδιάζουν νέες καινοτομίες – όπως θεματικές "Hobby Days" – που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερες πτυχές της δημιουργικής ενασχόλησης.

Το Hobby Festival της 89ης ΔΕΘ αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο δημιουργικός ελεύθερος χρόνος δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Μέσα από έναν ζωντανό διάλογο δημιουργών και επισκεπτών, αναβιώνει η χαρά της εφευρετικότητας και ανοίγει ο δρόμος για μια καθημερινότητα με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες. Το φετινό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, ανοιχτοί στη χαρά της δημιουργίας.

Μ.Σ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.