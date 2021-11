«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer», δηλώνει ο Άλμπερντ Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας, μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το χάπι που ανέπτυξε η Pfizer κατά του κορωνοϊού. Μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου κατά 89% σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Μπουρλά τονίζει ότι η σημερινή ημέρα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας.



Today is a proud day for @Pfizer. A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display.



Here is a quick thread: