Με την πανδημική κρίση να έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, το συνέδριο Athens Health Summit 2021, με την υπογραφή της «Καθημερινής», έρχεται την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου.

Σε αυτό το συνέδριο των «Καθημερινή Summits» θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εγνωσμένου κύρους επιστήμονες, επικεφαλής ορισμένων από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες και θεσμικών φορέων.

Σε πρώτο πλάνο θα βρεθεί η Covid-19, που παραμένει μια, δίχως προηγούμενο, παγκόσμια υγειονομική και κοινωνικοοικονομική κρίση, έχοντας καταστήσει σαφή την αναγκαιότητα για συνεχείς επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το απόγευμα, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το Athens Health Summit θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στις δράσεις που υιοθετούνται για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση. Όπως και στο σχέδιο ανάκαμψης, που έχει στόχο η Ευρώπη να εξέλθει πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική από την πανδημία.

Το «παρών» θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Yale, Νικόλας Χρηστάκης, και ο καθηγητής Επιδημιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ισότητας της Υγείας στο University College London, Sir Michael Marmot, ο πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Mario Monti, ο υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου.

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, από το πρωί, στο επίκεντρο του Athens Health Summit θα βρεθεί η διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στην «επόμενη μέρα», θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που έχει η χώρα για να θωρακίσει το σύστημα υγείας στην εποχή μετά την πανδημία, ενώ σε πρώτο πλάνο θα βρεθεί και η Ασημένια Οικονομία, ο τουρισμός Υγείας και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον θα έχει η ενότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπου θα συμμετέχουν ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, και η επικεφαλής της ΗΔΙΚΑ, Ν. Τσούμα.

Κατά την ίδια ημέρα, κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, επικεφαλής φαρμακευτικών ομίλων και επενδυτικών κεφαλαίων θα τοποθετηθούν για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επίσης δύο έρευνες της διαΝΕΟσις για το Σύστημα Υγείας, αλλά και για τη σημασία του για το Silver Economy.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών ανήκουν και ο Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ για την Ευρώπη, ο Peter Piot, former Director of the London School of Hygiene & Tropical Medicine and a Handa Professor of Global Health, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, MD, ScD, PhD (Hon), Robert Hickey Chair in Clinical Care, καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Τέξας και του Αντικαρκινικού Κέντρου MDAnderson, ο υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για τον συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ο πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, η διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), CEO ομίλου ELPEN, και η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΕΚΠΑ.

