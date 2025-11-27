Σπάμε τη σιωπή: Διαβήτης-Καρδιά-Νεφροί

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι μια πολυπαραγοντική νόσος που επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την καρδιά και τους νεφρούς. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια αρκετοί άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, να έρχονται αντιμέτωποι με τις επιπλοκές του σε αυτά τα όργανα και τελικά να ζουν μια ζωή με πολλά προβλήματα υγείας.

Παρά τις εξελίξεις στη θεραπεία, οι σιωπηλές επιπλοκές – όπως η χρόνια νεφρική νόσος και οι καρδιαγγειακές βλάβες – συχνά παραμένουν αδιάγνωστες για χρόνια. Αυτό για τον ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία του αλλά και στην ποιότητα της ζωής του.

Η σειρά Podcasts - vidcasts «ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ | ΔΙΑΒΗΤΗΣ – ΚΑΡΔΙΑ – ΝΕΦΡΟΙ», από την Boehringer Ingelheim φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τις επιπλοκές που σχετίζονται με αυτόν και μπορούν να προληφθούν. Η σειρά έχει την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας καθώς και την υποστήριξη από το Σύλλογο Ασθενών ΕΛΟΔΙ (Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη).

Στο πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Η Φωνή του Ασθενούς - Από τη ρύθμιση της Γλυκόζης στην ολιστική αντιμετώπιση», ο δημοσιογράφος υγείας Μιχάλης Κεφαλογιάννης συντονίζει μια συζήτηση με την Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων ΕΚΠΑ Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη και την κ. Σοφία Τσιακάλου, Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ).

Σε αυτό το podcast - vidcast μπορείτε να μάθετε γιατί ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν είναι μόνο θέμα ρύθμισης της γλυκόζης, αλλά αφορά την καρδιά και τους νεφρούς. Με ποιο τρόπο η Χρόνια Νεφρική Νόσος εξελίσσεται σιωπηλά και γιατί η έγκαιρη διάγνωσή της είναι κρίσιμη. Επίσης, η συζήτηση αφορά τη σημασία που έχει για τον ασθενή η γνώση ότι κινδυνεύει από επιπλοκές που δεν «φαίνονται». Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία που έχει η σχέση γιατρού–ασθενούς, η παρακολούθηση της υγείας τους αλλά και η σωστή ενημέρωση που αφορούν όλα τα ζητήματα του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Τέλος καταρρίπτονται μύθοι και αναδεικνύονται αλήθειες γύρω από τις επιπλοκές της νόσου. Η συζήτηση κλείνει με ένα ισχυρό μήνυμα:

«Η γνώση σώζει ζωές. Μιλήστε με τον γιατρό σας σήμερα. Ζητήστε εξετάσεις για τον έλεγχο της καρδιαγγειακής και νεφρικής σας λειτουργίας. Μην περιμένετε να εμφανιστούν τα συμπτώματα.»

Αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αφορά ανθρώπους που ζουν με την πάθηση ή φροντίζουν ασθενείς. Από τη συζήτηση είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, ότι η πρόληψη ξεκινά με έγκυρη ενημέρωση και ότι η φωνή του ασθενούς πρέπει να ακούγεται δυνατά.