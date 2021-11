Την ετοιμότητα της Pfizer για την παραγωγή εμβολίου για τη νέα παραλλαγή σε περίπου 100 μέρες, αν χρειαστεί» εξέφρασε εκ νέου ο Άλμπερτ Μπουρλά.



«Από μελέτες των παραλλαγών Βήτα και Δέλτα, δημιουργήσαμε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη και την παραγωγή παραλλαγών του εμβολίου μας περίπου σε 100 ημέρες, εάν χρειαστεί, με ανάλογη ρυθμιστική έγκριση», αναφέρει χαρακτηριστικά την Τρίτη σε ανάρτησή του στο Twitter.



Παράλληλα, ο επικεφαλής της Pfizer αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για την ποσότητα του αντιικού χαπιού που μπορεί να παράγει η Pfizer.

«Εάν εγκριθεί, είμαστε βέβαιοι ότι η από του στόματος αντιική θεραπεία μας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σοβαρότητας της νόσου, και τώρα αναμένουμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε 80 εκατομμύρια δόσεις, από την αρχική μας εκτίμηση για 50 εκατομμύρια», επισημαίνει σε άλλη του ανάρτηση.



Ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού αποτελεί τη βέλτιστη λύση.



«Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία έναντι της εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον και οποιασδήποτε νέας παραλλαγής που μπορεί να εμφανιστεί είναι να εμβολιαστούν πλήρως και με την τρίτη δόση όλα τα επιλέξιμα άτομα, όπως συνιστάται» διευκρινίζει ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού.

