Μια αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 των Pfizer/BioNTech είναι αποτελεσματική κατά 95,6% κατά των συμπτωματικών μορφών της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, σύμφωνα με κλινική δοκιμή φάσης 3 που έγινε από τις δύο εταιρείες και τα αποτελέσματά της δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η κλινική δοκιμή φάσης 3, η οποία έγινε με τη συμμετοχή «10.000 ανθρώπων άνω των 16 ετών», δείχνει «σχετική αποτελεσματικότητα 95,6%» και «ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας», σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο εταιρειών, οι οποίες επισημαίνουν ότι η δοκιμή της ενισχυτικής δόσης του εμβολίου τους έγινε κατά τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία το κυρίαρχο στέλεχος του νέου κορονοϊού ήταν το Δέλτα.

«Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν για άλλη μια φορά την χρησιμότητα των αναμνηστικών δόσεων στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε τον πληθυσμό από την νόσο αυτή», σημειώνει ο γενικός διευθυντής της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά σε δήλωσή του που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

