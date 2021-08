Το ενδεχόμενο να υπάρξει μια νέα μετάλλαξη την οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια, εξέφρασε με δηλώσεις του στο κανάλι Fox ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας εξετάζουν προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευνούν να δουν, αν αυτή η μετάλλαξη μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουρλά.

«Δεν έχουμε εντοπίσει καμία ακόμα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πιθανό μια μέρα να εμφανιστεί. Έτσι έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο με το οποίο μέσα σε 95 μέρες, από την στιγμή που αναγνωρίσουμε την παραλλαγή, να έχουμε ετοιμάσει ένα εμβόλιο ειδικά προσαρμοσμένο σε αυτή την παραλλαγή», υπογράμμισε.

