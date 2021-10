Κατάλογο με 10 πιθανά φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά του κορωνοϊού δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και επικεντρώνεται στις υποψήφιες θεραπείες κατά της COVID-19 που είναι πιθανόν να εγκριθούν και, ως εκ τούτου, να καταστούν σύντομα διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα φαρμακοθεραπευτικά αυτά μέσα θα προσφέρουν άμεσα θεραπευτικές αγωγές σε ασθενείς σε όλη την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους επιβεβαιωθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Έξι από τα επιλεγέντα φαρμακοθεραπευτικά μέσα βρίσκονται ήδη υπό κυλιόμενη αξιολόγηση, ή έχει υποβληθεί αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για άδεια κυκλοφορίας τους. Θα μπορούσαν να λάβουν άδεια κυκλοφορίας σύντομα, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά στοιχεία αποδεικνύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι άλλοι τέσσερις υποψήφιοι του καταλόγου έλαβαν επιστημονικές συμβουλές από τον EMA και, μόλις συγκεντρωθούν επαρκή κλινικά δεδομένα, μπορούν να ξεκινήσουν περαιτέρω κυλιόμενες αξιολογήσεις.



Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα, ένας μηχανισμός προώθησης της καινοτομίας θα στηρίξει τις θεραπευτικές αυτές μεθόδους στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης.



Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) θα δημιουργήσει μια διαδραστική πλατφόρμα χαρτογράφησης για ελπιδοφόρα φαρμακοθεραπευτικά μέσα. Έχει προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων εξέτασε 82 υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα σε προχωρημένο στάδιο της κλινικής ανάπτυξης και ξεχώρισε 10 υποψήφια ως τα πλέον υποσχόμενα για το χαρτοφυλάκιο θεραπειών της νόσου COVID-19 στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται διάφοροι τύποι προϊόντων για διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και σε διαφορετικά στάδια και σοβαρότητα της νόσου. Ο κατάλογος των δέκα υποψηφίων χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες θεραπειών και θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται όσο προκύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία:

Αντιιικά μονοκλωνικά αντισώματα, που είναι τα πλέον αποτελεσματικά στα πρώτα στάδια της λοίμωξης:

- Ronapreve, ένας συνδυασμός δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων, casirivimab και imdevimab, από τις Regeneron pharmaceuticals και Roche.

- Xevudy (sotrovimab) από τις Vir Biotechnology και GlaxoSmithKline.

- Εvusheld, ένας συνδυασμός δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων, tixagevimab και cilgavimab, από την AstraZeneca.

Αντιιικά από το στόμα προς χρήση το συντομότερο δυνατόν μετά τη λοίμωξη:

- Molnupiravir, από τις Ridgeback Biotherapeutics και MSD.

- PF-07321332 από την Pfizer.

-AT-527 από τις Atea Pharmaceuticals και Roche.

Ανοσορυθμιστές για τη θεραπεία ασθενών που νοσηλεύονται:

-Actemra (tocilizumab) από τη Roche Holding.

-Kineret (anakinra) από την Swedish Orphan Biovitrum.

-Olumiant (baricitinib) από την Eli Lilly.

-Lenzimulab από τη Humaningen.

Η επιλογή των 10 υποψηφίων είναι ανεξάρτητη από την επιστημονική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή την έγκριση των φαρμάκων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν τις αντικαθιστά. Ένα επιλεγμένο προϊόν μπορεί να μην εγκριθεί, εφόσον τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το Νοέμβριο θα διοργανωθεί πανευρωπαϊκή εκδήλωση αντιστοίχισης για τη βιομηχανική παραγωγή φαρμακοθεραπευτικών μέσων, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή φαρμάκων επαναστόχευσης κατά της COVID-19 και να κινητοποιηθεί η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Δηλώσεις Σχοινά - Κυριακίδου

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ανέφερε ότι "όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της COVID-19, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μέσα προστασίας πέραν του εμβολιασμού. Το χαρτοφυλάκιο 10 φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19 που καταρτίζουμε θα εξασφαλίσει στους πολίτες τις πιο ελπιδοφόρες θεραπείες κατά του ιού".

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, επισήμανε ότι "ο εμβολιασμός είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των νοσηλειών και θανάτων λόγω COVID και, ως εκ τούτου, είναι ο μόνος τρόπος εξόδου από αυτήν την πανδημία. Εν τω μεταξύ όμως οι ασθενείς με COVID-19 χρειάζονται ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες για την καταπολέμηση της λοίμωξης, τη βελτίωση της προοπτικής τους για ταχεία ανάρρωση, τη μείωση των νοσηλειών και, κυρίως, την πρόληψη της απώλειας ζωών. Έχουμε ήδη υπογράψει τέσσερις από κοινού συμβάσεις προμηθειών για διαφορετικές θεραπείες της COVID-19 και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε περισσότερες. Στόχος μας είναι να εγκρίνουμε τουλάχιστον τρία φαρμακοθεραπευτικά μέσα στις προσεχείς εβδομάδες και ενδεχομένως δύο ακόμη έως το τέλος του έτους και να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά το συντομότερο δυνατόν".

Η στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εργασιών για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και βασίζεται στην επιτυχή στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια.

