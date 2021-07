Νέα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, το εμβόλιο Pfizer - το εμβόλιο που δόθηκε σε όλους σχεδόν τους Ισραηλινούς - είναι τώρα μόλις 39% αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης, ενώ είναι μόνο 41% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωμάτων Covid, σημειώνοντας πως το εύρημα αυτό καταγράφεται την ώρα που εξαπλώνεται η πιο μολυσματική παραλλαγή Δέλτα. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το 64% για το οποίο γινόταν λόγος από την 6η Ιουνίου ως την 3η Ιουλίου και το 94,3% που είχε μετρηθεί από τη 2η Μαΐου ως την 5η Ιουνίου.

Πάντως η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας ως προς την αποτροπή σοβαρών μορφών της COVID-19 εκτιμάται πως φθάνει το 91,4% και η αποτελεσματικότητά του ως προς την αποτροπή των εισαγωγών σε νοσοκομεία υπολογίζεται ότι φθάνει το 88%, κατά τους υπολογισμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν οι Times οf Israel, μια νέα μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στο The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι το εμβόλιο της Pfizer ήταν 88% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωμάτων Covid- περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού που βρέθηκε στα δεδομένα του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές στατιστικές φάνηκαν επίσης να σκιαγραφούν μια εικόνα προστασίας που εξασθενεί καθώς περνούν μήνες μετά τον εμβολιασμό. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο λέγεται ότι έχουν μόλις 16% προστασία έναντι μόλυνσης τώρα, ενώ σε αυτά που εμβολιάστηκαν τον Απρίλιο, η αποτελεσματικότητα ήταν στο 75%.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία ανοσοποίησης στο Ισραήλ, την 20ή Δεκεμβρίου 2020, πάνω από 5,75 εκατ. πολίτες της χώρας, ή το 61,6% του πληθυσμού, έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, εκ των οποίων 5,28 εκατ. και τη δεύτερη.

Τις προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 1.275 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των μολύνσεων να φθάνει τις 856.827, ενώ ακόμη τρεις ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στους 6.457 νεκρούς.

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αυξήθηκε στα 9.742, στο υψηλότερο επίπεδο από την 27η Μαρτίου.

Εξάλλου ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αυξήθηκε σε 75 (+7).

