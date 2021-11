Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ισραήλ ξεκίνησε μια μαζική εμβολιαστική εκστρατεία έναντι της COVID-19 με τη χορήγηση του εμβολίου BNT162b2, η οποία ανέκοψε την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Ωστόσο, μετά την πάροδο μιας περιόδου χωρίς σχεδόν καθόλου νέα κρούσματα COVID-19, παρατηρήθηκε μια νέα συρροή κρουσμάτων από τα μέσα Ιουνίου 2021.

Μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του επικρατούντος στελέχους δέλτα και η φθίνουσα ανοσία είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορεί να έχουν συντελέσει σε αυτή την κατάσταση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης των Yair Goldberg και συνεργατών στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα των επιβεβαιωμένων λοιμώξεων COVID-19 από τις 11 έως τις 31 Ιουλίου 2021 από την εθνική βάση δεδομένων του Ισραήλ για τη COVID-19 που συμπεριελάμβανε όλους τους εμβολιασμένους κατοίκους που είχαν λάβει το εμβόλιο πριν τον Ιούνιο 2021.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, ο ρυθμός των λοιμώξεων κατά την περίοδο 11-31 Ιουλίου 2021 ήταν υψηλότερος κατά 1.6 φορές μεταξύ των ατόμων που είχαν εμβολιαστεί τον Ιανουάριο 2021 συγκριτικά με όσους είχαν εμβολιαστεί 2 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Μάρτιο 2021.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 40 με 59 ετών, ο ρυθμός των λοιμώξεων ήταν υψηλότερος κατά 1.7 φορές για όσους είχαν εμβολιαστεί το Φεβρουάριο συγκριτικά με όσους είχαν εμβολιαστεί 2 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Απρίλιο 2021.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16 με 39 ετών, ο ρυθμός των λοιμώξεων ήταν υψηλότερος κατά 1.6 φορές για όσους είχαν εμβολιαστεί τον Μάρτιο συγκριτικά με όσους είχαν εμβολιαστεί το Μάιο 2021.

Επιπρόσθετα, ο ρυθμός των σοβαρών λοιμώξεων COVID-19 μεταξύ των ατόμων 60 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον Ιανουάριο 2021 ήταν 1.8 φορές υψηλότερος συγκριτικά με όσους ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον Μάρτιο 2021. Ο ρυθμός των σοβαρών λοιμώξεων COVID-19 μεταξύ των ατόμων ηλικίας 40 με 59 έτη που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον Φεβρουάριο 2021 ήταν 2.2 φορές υψηλότερος συγκριτικά με όσους ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον Μάρτιο 2021.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η προστασία που παρείχε ο εμβολιασμός με το BNT162b2 έναντι της νόσησης από COVID-19 φθίνει μετά από μερικούς μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη χορήγηση 3ης αναμνηστικής δόσης μετά την παρέλευση μερικών μηνών από την τελευταία δόση του εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2.

Πηγή: skai.gr