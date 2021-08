Πλήρως εγκρίθηκε το εμβόλιο της Pfizer/BionNTec από τον Αμερικανικό Οργανισμό Υγείας, (FDA).

Όπως αναφέρει ο FDA στην σχετική ανακοίνωση η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο COVID-19.

Είναι γνωστό ως το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19 και τώρα θα διατίθεται στην αγορά για την πρόληψη της νόσου COVID-19 σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Το εμβόλιο εξακολουθεί επίσης να είναι διαθέσιμο με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA), συμπεριλαμβανομένων για άτομα ηλικίας 12 έως 15 ετών και για τη χορήγηση τρίτης δόσης σε ορισμένα ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

¨"Η έγκριση του FDA για αυτό το εμβόλιο αποτελεί ορόσημο καθώς συνεχίζουμε να παλεύουμε με την πανδημία COVID-19. Παρά το γεγονός ότι τόσο αυτό όσο και τα άλλα εμβόλια πληρούν τα αυστηρά, επιστημονικά πρότυπα του FDA για έγκριση έκτακτης ανάγκης, ειδικά για το εμβόλιο Pfizer, που πλέον είναι το πρώτο με πλήρη έγκριση από τον FDA, το κοινό μπορεί να είναι πολύ σίγουρο ότι πληροί τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας κατασκευής, όπως ακριβώς απαιτείται από τον Αμερικανό Οργανισμό Υγείας", δήλωσε η εν ενεργεία Επίτροπος FDA Τζάνετ Γούντοστοκ"

"Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη πραγματοποιήσει με ασφάλεια εμβολιασμούς για τον COVID-19, αναγνωρίζουμε ότι για ορισμένους, η πλήρης έγκριση του FDA για ένα εμβόλιο μπορεί τώρα να δημιουργήσει μια επιπρόσθετη αίσθηση εμπιστοσύνης ώστε όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη να προχωρήσουν σε εμβολιασμό.

Η σημερινή ημέρα είναι ένα ορόσημο και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αλλαγή της πορείας αυτής της πανδημίας στις ΗΠΑ", προσθέτει.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων είχε δώσει την έγκρισή του αλλά με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εμβόλιο για την πανδημία στις ΗΠΑ.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj