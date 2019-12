Βροχές σημειώνονται από τo την αρχή του εικοσιτετραώρου της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου 2019 στα νότια και ανατολικά διαμερίσματα της χώρας.

Παράλληλα, χιονόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Χαϊδάρι, Θήβα, Βίλια, κεντρική Εύβοια, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Parts of #Greece left snowbound as 'Zenobia' heads south and east - #weather #snowhttps://t.co/RlWek6e8YF pic.twitter.com/oN8X1gqdmv