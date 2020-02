Τη στιγμή που σας γράφω, βράζω μέσα μου από θυμό. Με το ζόρι καταφέρνω να πληκτρολογήσω. Η λέξη Βορειοηπειρώτης δεν είναι συνώνυμη με τη λέξη Νοτιοαλβανός. Μιλάμε για τους Ελληνες που έχουν τη γλώσσα τους ελληνική και την κουλτούρα τους Ηπειρώτικη. Όχι οτι είναι κάτι το σπουδαίο η το ιδιαίτερο να γεννιέσαι Έλληνας ή Αλβανός. Αυτό δεν το επιλέγεις εσύ. Όπως δυο ξαδέρφια από την Κοσοβίτσα Πωγωνίου δεν επέλεξαν να γεννηθούν στο ίδιο χωρίο αλλά ο καθένας βρίσκεται απο την άλλη πλευρά των συνόρων. Ο ένας να ζει στην Ελλάδα της δημοκρατίας και ο άλλος ίσως σε καμια φυλακή του Χότζα. Αυτό που έχει σημασία όμως για κάποιον είναι να του στερείται η αλήθεια του και αλήθεια για μένα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Η Αλήθεια αποτελείται από τη λέξη Λήθη και το α- το στερητικό(Αυτό που δεν ξεχάστηκε)! Κι εσείς μας στερήσατε την αλήθεια μας! ΞΕΧΑΣΑΤΕ δηλαδή κύριοι! Μου στέλνει σήμερα ο πατέρας μου ένα γεγονός που τα media έκαναν αβαβά, λέγοντας μου τη φράση “τελικά δεν μας θεωρούν Έλληνες γιε μου”. Πρόκειται για κάτι που ο Πρωθυπουργός που τόσοι Βορειοηπειρώτες στηρίξαμε, επέλεξε να μην τηρήσει. Την αδικία που δεσμέυτηκε κι ο ίδιος, σε σχέση με τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών και τον απεχθή νομο Κατρούγκαλου, οτι θα διορθώσει. Οι Βορειοηπειρώτες λοιπόν παρά το γεγονός ότι έχουν εκπληρώσει απόλυτα τις υποχρεώσεις τους προς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας ΤΟΥΣ και ΜΑΣ, λαμβάνουν κατά πολύ μειωμένη σύνταξη σε σχέση με τους Ελλαδίτες που έχουν τα ίδια ένσημα! Κι όμως εν ετει 2020 αντιμετωπιζόμαστε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας! ΞΑΝΑΛΕΩ δεν είναι πιο σπουδαίο να είσαι από κάπου και δεν επιλέξαμε να είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ αλλά τι να κάνουμε; Είμαστε δυστυχώς η ευτυχώς και κάποιοι προγονοι μας έφτυσαν αίμα επειδή ακριβώς ηταν Έλληνες στις φυλακές του απολυταρχικού κράτους του Χότζα. Και τελικά κάποιοι απʼαυτούς συνεχίζουν να είναι φυλακισμένοι στην ίδια τους τη χώρα! Διορθώστε το λάθος κύριε Πρωθυπουργέ @kyriakos_ γιατί αν δεν τον κάνετε, κάποια στιγμή θα διορθώσουμε κι εμείς το λάθος που κάναμε στις κάλπες! Στο βίντεο είναι το χωριό μου οπου οι κάτοικοί του μάταια ζωγραφίζουν ελληνικές σημαίες και αφιερώνουν πλατείες στους ήρωες του πολέμου.Στη φωτογραφία είναι ο προπάππους μου που μάταια έκανε*

A post shared by Christos Mastoras (@xmastoras) on Feb 11, 2020 at 4:18am PST