Σε αυστηρή σύσταση όσον αφορά τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες take away, προχώρησε σήμερα στις νέες δηλώσεις του , κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοιού στη χώρα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως ξεκαθάρισε ο κος Χαρδαλιάς, με αφορμή μεμονωμένα περιστατικά με καφέ- μπαρ τα οποία με το πρόσχημα της πώλησης ροφημάτων take- away, λειτούργησαν κατ' ουσίαν σαν να μην υπάρχουν περιοριστικά μέτρα ως προς τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, κάνοντας άτυπα πάρτι με μουσική στη διαπασών και κόσμο να συνωστίζεται εντός και εκτός αυτών, το take away αφορά αποκλειστικά την πώληση ροφημάτων καφέ, είτε αυτοστιγμεί είτε με delivery, και τα καταστήματα δεν μπορούν να παίζουν δυνατά μουσική εντός του χώρου τους ακριβώς για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο συγχρωτισμού έξω από αυτά και συνακόλουθα, επανάληψης τέτοιων φαινομένων αυτοσχέδιων πάρτι.

Οι συστάσεις για αποφυγή του συνωστισμού πρέπει να γίνει αντιληπτό πως γίνονται βάσει πραγματικών επιδημιολογικών δεδομένων, τόνισε σε αυστηρό ύφος ο υφυπουργός κάνοντας μια, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυστηρή σύσταση σε όσους παίζουν κατάφορα με την δημόσια υγεία.

Ο κος Χαρδαλιάς τόνισε πως τέτοια περιστατικά, ακόμη και μικρής κλίμακας συνιστούν βάναυση προσβολή για όλους. Αφενός για αυτούς προσέχουν, για αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν τον πληθυσμό και τις ευπαθείς ομάδες αλλά κι αφετέρου για την νοημοσύνη των επαγγελματιών εστίασης που τηρούν τα μέτρα με ευλάβεια ανεξάρτητα από το βαρύ οικονομικό κόστος που αυτά συνεπάγονται για τους ίδιους.

"Να συμμορφωθούν", υπογράμμισε και πρόσθεσε πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα τυχόν τέτοια φαινόμενα.

Κάθε επιλογή επηρεάζει την πορεία μας και για ό,τι αφορά την άρση των μέτρων, ανέφερε ενώ έκανε λόγο για μια νέα καθημερινότητα διαφορετική, πρωτόγνωρη και ρευστή ως προς το πως θα προχωρήσουμε.

Παράλληλα ο υφυπουργός διεμήνυσε πως οι παραβάτες θα πληρώσουν πρόστιμα και θα υπάρξουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

"Επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν τέτοια φαινόμενα", διευκρίνισε.

"Είναι κρίμα πάλι κάποιοι λίγοι να παίζουν με την προσπάθεια των πολλών. Ο ιός είναι εδώ, ανάμεσα μας κι αν κάποιοι αδιαφορούν το κράτος κι η κυβέρνηση θα λάβουν μέτρα", κατέληξε ο κος Χαρδαλιάς.

Πηγή: skai.gr