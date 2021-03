Μαζικά δωρεάν rapid τεστ Covid 19 από τα φαρμακεία, ένα δωρεάν κάθε βδομάδα για κάθε πολίτη με το ΑΜΚΑ του, άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων, επέκταση ωραρίου έως τις 21:00 όλες τις ημέρες και επαναλειτουργία κομμωτηρίων, ήταν ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τον Απρίλιο θα εμβολιαστεί η ευπαθής ομάδα Α (60+) και το Μάιο η ευπαθείς ομάδα Β, οι ειδικές επαγγελματικές ομάδες και ο γενικός πληθυσμός.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του απηύθυνε ένα «ευχαριστώ» προς τους πολίτες για την ατομική, συλλογική και εθνική ευθύνη που επέδειξαν, αλλά και ένα μεγάλο, διαρκές «ευχαριστώ» στο υγειονομικό προσωπικό, τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους εδώ και ένα χρόνο.

Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεσαι για να φεύγει ο φόβος από τις ζωές των ανθρώπων, και δη των πιο ευάλωτων, επισήμανε εξάλλου, και να πάρει τη θέση της η ελπίδα για τη ζωή, η ελευθερία, πρόσθεσε.

Τα μέτρα χαλάρωσης του lockdown ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς τονίζοντας ωστόσο ότι δεν συνιστούν άνοιγμα αλλά είναι ένας τρόπος να διευκολυνθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων λόγω και της κούρασης των πολιτών.

Αναλυτικότερα:

Από αύριο 20 Μαρτίου, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει ενιαία σε όλη την επικράτεια από τις 21.00- 5.00.

Από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα κομμωτήρια και οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών.

Επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι τους οποίους θα μπορούν να επισκέπτονται έως τρία άτομα με εξαίρεση της οικογένειες. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων και η μετάβαση στους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνεται με χρήση του κωδικού 6 χωρίς χρήση οχήματος.



Επαναλειτουργούν τα δημόσια πάρκα για έως τρία άτομα με εξαίρεση της οικογένειες. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων και η μετάβαση στους θα γίνεται με χρήση του κωδικού 6 χωρίς χρήση οχήματος.

Θα επιτραπεί η τέλεση λειτουργιών στον καθεδρικό ναό έκαστου δήμου με αναλογία ένας πιστός ανά 25 τμ με υποχρεωτική χρήση μάσκας και υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για ιερείς και ψάλτες στις γιορτές για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τους Β’ Χαιρετισμούς και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους δήμους και με τη χρήση πλωτού μέσου αλλά με τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του σκάφους.

