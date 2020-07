Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 86η θέση παγκοσμίως με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουλίου 2020. Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 10η φορά, περιλαμβάνει 3836 Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και 25 Ελληνικά.

Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 5-18 Ιουλίου 2020, και στην τελική λίστα περιλαμβάνονται Πανεπιστήμια με τουλάχιστον 1000 ετεροαναφορές.

Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 86η θέση παγκοσμίως, στην 17η θέση στην Ευρώπη και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, με 2296997 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ και την 1η θέση τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου όσο και μεταξύ των Πανεπιστημίων στα Βαλκάνια.

Την «πεντάδα» των καλύτερων Ελληνικών Πανεπιστημίων συμπληρώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην θέση 286 με 933695 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 368 με 686602 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 382 με 663297 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 413 με 607835 ετεροαναφορές.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Harvard, ενώ και τις επόμενες έξι θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην 8η και την 10η θέση βρίσκονται τα πρώτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από την Μεγάλη Βρετανία (Cambridge & Oxford).

Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στον πίνακα

“Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics



86 1 National and Kapodistrian University of Athens

286 2 Aristotle University of Thessaloniki 933695

368 3 University of Patras (incl University of Western Greece)

382 4 National Technical University of Athens

413 5 University of Crete

473 6 University of Ioannina

559 7 University of Thessaly

738 8 Democritus University of Thrace

846 9 Athens University of Economics and Business

861 10 University of the Aegean

882 11 Technical University of Crete

1027 12 Agricultural University of Athens

1136 13 University of Piraeus

1492 14 University of Western Macedonia

1497 15 Harokopio University of Athens

1607 16 University of Peloponnese

1859 17 University of Macedonia

1976 18 Technological Education Institute of Thessaloniki

2066 19 Hellenic Open University

2440 20 Technological Education Institute of Crete

2477 21 Ionian University

2588 22 Technological Education Institute of Athens

2602 23 Panteion University of Political and Social Sciences

2760 24 International Helenic University

2762 25 Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa)



Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ετεροαναφορών του ΕΚΠΑ καλύπτει το 32% του συνόλου των ετεροαναφορών των 25 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη. Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι 7255405, και αποτελούν το 0,73% της παγκόσμιας ερευνητικής παραγωγής (983.731.387 ετεροαναφορές).

Στην κατάταξη του Ιουλίου του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την εκδοχή της κατάταξης που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο υπολογιζόταν από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ. Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.



Πηγή: skai.gr