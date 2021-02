Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην τελική φάση έχει περάσει η διαδικασία ανάδειξης των νικητριών των Greek International Women Awards (GIWA).

Στη δεύτερη διοργάνωση των διεθνών βραβείων που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την προσφορά Ελληνίδων γυναικών ανά τον κόσμο σε διάφορους τομείς, συμμετείχαν αρχικά 169 γυναίκες από 13 χώρες.

Οι γυναίκες που πέρασαν στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας των βραβείων μπορούν να αναγνωριστούν για την πορεία και το έργο τους με την ψήφο του κοινού.



Η επιτροπή των Greek International Women Awards ανακοίνωσε ότι η διαδικασία ψηφοφορίας του κοινού έχει ξεκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Μαρτίου 2021.



Το κοινό μπορεί να ψηφίσει μέσο της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων https://greekinternationalwomenawards.com/shortlisted-candidates/.

Οι φετινές υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνη και Πολιτισμός(Arts and Culture), Σχέδιο (Design), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και φιλοξενία (Hospitality), Επιστήμη και Τεχνολογία (Science and Technology), Κοινωνικές Επιστήμες(Social Science), Ναυτιλιακά (Shipping), Αθλητισμός (Sports), Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social Responsibility), Young Star Award.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία έχουν περάσει από την διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της αίτησης τους από την Ernst & Young Greece (EY) και έχουν βαθμολογηθεί από την κριτική επιτροπή των βραβείων.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους στην Ελλάδα και διεθνώς και αντιπροσωπεύουν τις αξίες των GIWA: αριστεία, εγκυρότητα, σεβασμός, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ήθος.

Δείτε την επιτροπή πατώντας εδώ.



Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Απριλίου του 2021 σε μία μοναδική διαδικτυακή τελετή απονομής βραβείων.