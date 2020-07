Την έναρξη σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση στο twiiter η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Το τουρκικό πλοίο Ορούτς Ρέις άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της» αναφέρει η ανάρτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον χάρτη του marinetraffic.com, τουλάχιστον έως τις 20:47 το βράδυ του Σαββάτου (25.7.2020), το Ορούτς Ρέις βρισκόταν ακόμα στην Αττάλεια.

Την ίδια στιγμή, στρατιωτικές πηγές στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι στο Αιγαίο παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς μεγάλος αριθμός μονάδων του τουρκικού στόλου που τις προηγούμενες ημέρες είχε βγει από τους ναυστάθμους και βρισκόταν στα τουρκικά παράλια, φαίνεται πως αποσύρεται σιγά σιγά.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR