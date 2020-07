Navtex για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας εξέδωσε την Τρίτη ο τουρκικός σταθμός της Αττάλειας.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ δόθηκε άδεια για έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης.



Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Υπερπτήσεις

Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 άνωθεν πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.