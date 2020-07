Navtex για έρευνες σε περιοχή στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης εξέδωσε την Τρίτη ο τουρκικός σταθμός της Αττάλειας.

Η ναυτική οδηγία δεσμεύει παράνομα θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται δεκάδες ναυτικά μίλια μακριά από τα νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια του Καστελόριζου και δυτικά της Πάφου για έρευνες. Μάλιστα, προβληματισμό προκαλεί ότι ένα από τα δεσμευμένα σημεία νοτίως του Κατσελορίζου βρίσκεται πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως και το γεγονός ότι 15 τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από τον ναύσταθμο του Αξάζ.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις με νηφαλιότητα και ψυχραιμία.



Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Υπερπτήσεις

Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 άνωθεν πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Λίγο αργότερα, στις 14.56 το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών πέταξε πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε ύψος 29.000 ποδιών.

Τα δυο F-16 συνέχισαν τις υπερπτήσεις, καθώς στις 16.12 πέταξαν πάνω από τη νήσο Ρω στα 17.000 πόδια και στις 16.16 πάνω και πάλι από τη Ρω, τη Μεγίστη και τη Στρογγύλη στα 21.000 πόδια. Στη συνέχεια, δεύτερο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πραγματοποίησε νέες υπερπτήσεις στις 16.26 πάνω από τη Ρω και τη Μεγίστη στα 29.000 πόδια και στις 16.31 πάνω από τη Μεγίστη στα 9.500 πόδια. Έπειτα, ήρθε και τρίτο ζεύγος τουρκικών F-16 και πέταξε στις 16.41 πάνω από τη Μεγίστη στα 11.000 πόδια, στις 16,42 πάνω από από τη Ρω στα 5.000 πόδια, στιις 16.43 ξανά πάνω από τη Ρω στα 9.000 πόδια και στις 16.51 στα 13.000 πόδια.