Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης και η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου υποδέχθηκαν τους φοιτητές του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ελληνικού πανεπιστημίου. Πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δημοσίου πανεπιστημιακού ιδρύματος στη χώρας μας, το «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece» της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 προέρχονται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Παλαιστίνη, το Ελ Σαλβαδόρ και την Κένυα. Το «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» υλοποιείται από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε υπηκόους της αλλοδαπής. Η διάρκεια σπουδών του είναι 4 έτη και το πτυχίο του προγράμματος είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα συνδυάζει τις επιστήμες της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να διδαχθούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον τόπο που αυτός γεννήθηκε και να επισκεφθούν μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως ο Παρθενώνας, οι Δελφοί και η Αρχαία Ολυμπία.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και η εδραίωση της χώρας μας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως κόμβου Γνώσης και Εκπαίδευσης είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θεσπίσαμε και το θεσμικό πλαίσιο που παρέχει περαιτέρω ευελιξία στα Ιδρύματά μας για ίδρυση νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων. Είναι πεποίθησή μας ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολλά να αποκομίσουν αλλά και να προσφέρουν στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από συνεργασίες, ανταλλαγή φοιτητών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών. Η Παιδεία δεν είναι μόνο Γνώση. Είναι και μέσο για να γίνει ο κόσμος μας το μέρος που θέλουμε να ζούμε. Για εμάς και τα παιδιά μας».

Πηγή: skai.gr