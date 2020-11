Η ειδική τηλεοπτική ζώνη εξ αποστάσεως μαθημάτων «Μαθαίνουμε στο σπίτι», που δημιουργήθηκε στη δημόσια τηλεόραση και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επέστρεψε στην ΕΡΤ.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 12:00, η εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας μεταδίδεται από την ΕΡΤ2, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.

Από σήμερα, πρώτη μέρα προληπτικής αναστολής λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, ξεκίνησε άμεσα η εκπαιδευτική τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ το ΙΕΠ, την ΕΡΤ2 και φυσικά τους εκπαιδευτικούς μας για την εθελοντική τους συμμετοχή! Εδώ το αυριανό πρόγραμμα. pic.twitter.com/3zvxLqzF40 — Niki Kerameus (@nkerameus) November 16, 2020

Αναλυτικά το πρόγραμμα έως 20 Νοεμβρίου 2020

ΤΡΙΤΗ 17/11/2020

——————————-

Από 09:00 έως 12:00

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Γλώσσα Α’: Πρώτη Γραφή & Ανάγνωση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)

Γλώσσα Β’: Οικογένειες λέξεων – Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Ζέρβα)

Μαθηματικά Β’ – Γ’: Προπαίδεια (1, 2, 3) (Εκπαιδευτικός: Σοφία Πανταζή)

Μαθηματικά Γ’: Δεκαδικοί αριθμοί (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Το σώμα μας (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)

Γλώσσα Δ’ – Ε’ – ΣΤ’: Επαναληπτικό μάθημα (Θέμα, Πολύς, Ενεστώτας & Αόριστος) (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος)

Μαθηματικά Ε’: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Πιπερίδου)

Γεωγραφία ΣΤ’: Το σχήμα και οι κινήσεις της γης (Εκπαιδευτικός Μαριάννα Μυρσιάδη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2020

——————————-

Από 09:00 έως 12:00

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Διαθεματικό Α’: Αγαθά και επαγγέλματα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη) – 22’12”

– Γλώσσα Α’-B’: Παραγωγή προφορικού λόγου (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 18’27”

– Μαθηματικά Β’: Προπαίδεια (3) (Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κοσμοπούλου) – 15’05”

– Γλώσσα Γ’: Παρόν-Παρελθόν (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’35”

– Θεατρική αγωγή Γ’-Δ΄: Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης (Εκπαιδευτικός: Μάρω Λιάτσου) – 27’53”

– Γλώσσα Δ’: Εγκλίσεις των ρημάτων (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 21’29”

– Γλώσσα Ε’-ΣΤ΄: Οι βαθμοί του επιθέτου (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Χριστουλά) – 20’54”

-ΤΠΕ Ε’-ΣΤ’: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Ορκόπουλος) – 25’40”

ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2020

——————————-

Από 09:00 έως 12:00

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Διαθεματικό Α’: Γλώσσα – Μαθηματικά – (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 28’16”

– Γλώσσα Α’-Β΄: Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ) (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 22’32”

– Γλώσσα Β’: Παραγωγή και σύνθεση λέξεων – (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Ρουσσοπούλου) – 12’53”

– Ιστορία Γ’: Οι θεοί του Ολύμπου (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη) – 17’12”

– Αγγλικά Γ’ – Δ’: From me to you! – (Εκπαιδευτικός: Αγάπη Δενδάκη) – 13’30”

– Γλώσσα Ε’: Εγκλίσεις των ρημάτων – (Εκπαιδευτικός: Μαρία Κουτσοκέρα) – 25’54”

– Γερμανικά Ε’: Α-Β & Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου) – 24’46”

– Γεωγραφία ΣΤ’: Φυσικές καταστροφές (Εκπαιδευτικός: Γιώτα Ασημακοπούλου) – 26’13”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2020

——————————-

Από 09:00 έως 12:00

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Γλώσσα Α’: Ασκήσεις γραφής και φωνολογικής επίγνωσης (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 15’52”

– Θεατρική αγωγή Α’ – Β’: Δημιουργία κινουμένων σχεδίων (Εκπαιδευτικός: Ισμήνη Σακελλαροπούλου) – 18’12”

– Γλώσσα Β’ – Γ’: Πτώσεις (Εκπαιδευτικός: Ράνια Κουκλή) – 16’51”

– Μαθηματικά Γ’: Πώς λύνω προβλήματα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’54”

– Διαθεματικό Γ’ – Δ’: Η ελιά (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 23’39”

– Ιστορία Δ’: Η μάχη των Θερμοπυλών (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς) – 20′

– Μαθηματικά Ε’-ΣΤ΄: Εισαγωγή στα κλάσματα – Μέρος 1ο (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος) 23’31”

– Κοινωνική και πολιτική αγωγή ΣΤ’: Το άτομο και η διεθνής κοινότητα – (Εκπαιδευτικός: Νέλλη Πανανικολάου) 14΄47”

Τα μαθήματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ/«Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Πηγή: skai.gr