Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου και άλλα διακεκριμένα Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο

Με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού και πιστό στην αποστολή του για προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετέχει σε διεθνή Ψυχολογική Μελέτη για τις επιπτώσεις του Covid 19, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου και άλλα διακεκριμένα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεργάζεται με 12 Διεθνή Πανεπιστήμια, για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της μελέτης με τίτλο: «Η σχέση μεταξύ των αντιλήψεων κινδύνου, της πρόσβασης σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πηγές και της ανεύρεσης οφέλους στο COVID-19: μια διεθνής έρευνα».

Αναλυτικότερα, στη μελέτη συμμετέχουν μαζί με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο τα εξής Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο:

• King's College London, Ηνωμένο Βασίλειο

• Stockholm University, Σουηδία

• University of Sydney, Αυστραλία

• University of Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο

• University of Ghent, Βέλγιο

• University of California, ΗΠΑ

• Universite Clermont Auvergne & CHU Clermont Ferrand, Γαλλία

• Oslo Metropolitan University, Νορβηγία

• University of Leuven, Βέλγιο

• University of Copenhagen, Δανία

• University of Essex, Ηνωμένο Βασίλειο

• La Trobe University, Melbourne, Αυστραλία

Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει το πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση που έχει προκύψει λόγω του COVID-19 πολίτες διαφόρων χωρών, εστιάζοντας ειδικότερα στην κοινωνική αποστασιοποίηση και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία έχει επηρεάσει τις σκέψεις και τα



συναισθήματα των ανθρώπων σχετικά με την υγεία τους και την υγεία των άλλων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δεδομένα συλλέγοντα μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει και να συμβάλλει στα αποτελέσματα της μελέτης μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.

Περισσότερα στο: www.mitropolitiko.edu.gr



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει, σε συνεργασία με το κορυφαίο University of East London, προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelor) Ψυχολογίας με την πιστοποίηση του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS accredited), καθώς και 6 μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) σε σύγχρονες εξειδικεύσεις με ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογία Εργασίας, Θετική Ψυχολογία & Coaching και Ψυχολογία Παιδιών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας, να παρακολουθήσουν σεμινάρια και διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες του κλάδου και να αντιμετωπίσουν πραγματικά περιστατικά μέσω της πρακτικής τους άσκησης στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, δομών και πλαισίων, που διαθέτει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.





Πηγή: skai.gr