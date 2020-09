Τα εκλεκτά κρητικά εδέσματα που παρατέθηκαν στο γεύμα και οι ευχαριστίες του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Γεύμα εργασίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι στο πατρικό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό Πρέσβη.

Το τραπέζι περιελάμβανε πλούσιο μενού με παραδοσιακά κρητικά εδέσματα και ντόπια πιάτα.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν παραδοσιακά κρητικά ορεκτικά. Καλτσούνια με γλυκιά μυζήθρα, ντολμαδάκια με ρύζι και αρωματικά, χωριάτικη σαλάτα, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας ρολό και καφές.

Τα εδέσματα συνοδεύτηκαν από κρασί λευκό και κόκκινο, αλλά και τσικουδιά.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο twitter ο Μάικ Πομπέο εξήρε την ελληνική φιλοξενία, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ευχαριστώ τον Έλληνα πρωθυπουργό που μου έδειξε την αληθινή έννοια της ελληνικής φιλοξενίας. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας».

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F