Μαζί στη μάχη για την Αμμόχωστο. Συμμεριζόμενος τα αισθήματα οργής και αγανάκτησης που έχουν κυριεύσει όλους τους Έλληνες εξ αιτίας της παράνομης απόφασης της Τουρκίας να ανοίξει την παραλία των Βαρωσίων, επικοινώνησα με τον Δήμαρχο της Αμμοχώστου, Σίμο Ιωάννου. Του εξέφρασα την συμπαράσταση των Αθηναίων και την αμέριστη στήριξή μας ώστε να δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια σε κάθε απαράδεκτη, μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο, παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και υπονομεύει απροκάλυπτα την αποκλιμάκωση των εντάσεων, τη συνεννόηση και το διάλογο.

