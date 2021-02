Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ´ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνομιλία τους συζήτησαν θέματα που άπτονται του Πατριαρχείου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

