Παρέμβαση της αστυνομίας μετά από συνωστισμό έξω από καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δεκάδες πολίτες, με ένα ποτό στο χέρι, είχαν κάνει το πεζοδρόμιο... μπαρ, με συνέπεια την παρέμβαση αστυνομικών για να διαλυθεί το πλήθος.

Η παρέμβαση έγινε μετά από καταγγελίες για πολίτες που συνωστίζονταν και έπιναν αλκοολούχα ποτά και κοκτέιλ έξω από καταστήματα.

Επί της οδού Καρόλου Ντηλ, οι ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ αντίκρυσαν δεκάδες άτομα κρατώντας ποτήρια με αλκοόλ στο χέρι και να συνωστίζονται έξω από κεντρικά καταστήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις ενώ στη θέα τους οι «θαμώνες» άρχισαν να διαλύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει βεβαιωθεί κάποια παράβαση σε κατάστημα.

Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν τη νύχτα στο σημείο ενώ περιπολίες πραγματοποιήθηκαν από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ στο κέντρο της συμπρωτεύουσας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συγχρωτισμός και σε άλλα καταστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έχει ξεκαθαρίσει ότι το take away αφορά αποκλειστικά την πώληση ροφημάτων καφέ και δεν μπορεί «με την επίφαση του take away να σερβίσουν ποτά, χωρίς αποστάσεις και μέτρα προφύλαξης».

πηγή-φωτο: grtimes