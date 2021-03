Τις θερμότερες ευχές του για τα 81α γενέθλια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απέστειλε με ανάρτησή του στο twitter ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πιθανότερος υποψήφιος πρόεδρος του ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Μάικ Πομπέο.

Ο κ. Πομπέο, γνωστός φίλος της Ελλάδος, ευχήθηκε «ο Θεός να χαρίζει πολλά χρόνια στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας» και μάλιστα έκανε retweet το tweet του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Όπως είχε γράψει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής στην ανάρτησή του, «Σήμερα (χθες, 28 Φεβρουαρίου) γιορτάζουμε τα 81α γενέθλια του πνευματικού μας πατέρα, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και καθώς συμπληρώνονται 30 έτη μιας ιστορικής, ιδιαίτερα δημιουργικής και μεταρρυθμιστικής Πατριαρχίας του, ας προσευχηθούμε όλοι στον Θεό να του χαρίζει ο Κύριος πολλά - πολλά έτη και σε εμάς την εμπνευσμένη ηγεσία του. Εις πολλά έτη Παναγιώτατε».

May God grant you many years ✝️ https://t.co/VmPZyzLUB6