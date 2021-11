Τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο την ήδη ισχυρή συνεργασία που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην Ουάσιγκτον. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε την αμερικανική πρωτεύουσα στον απόηχο της υπογραφής της νέας Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και της ολοκλήρωσης του τρίτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει την ενίσχυση των σχέσεων σε μια σειρά από τομείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η εσωτερική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια των επαφών επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο της διμερούς σχέσης και συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογραμμίστηκε η σημασία της σταθερότητας και αναδείχθηκε ο στρατηγικός περιφερειακός ρόλος της Ελλάδας για την ασφάλεια στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι στο επόμενο διάστημα η χώρα μας θα αναλάβει πρωτοβουλία για την εκπαίδευση της αστυνομίας τρίτων χώρων, μεταφέροντας έτσι την αμερικανική τεχνογνωσία που η ίδια έχει αποκτήσει.

Όσον αφορά το θέμα των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στον Αμερικανό ομόλογο του για τις αυξανόμενες πιέσεις που παρουσιάζονται στα σύνορα της χώρας μας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε πίεση και κρίση εμφανιστεί στην περιοχή.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής τόσο μέσω της απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών όσο και μέσω των διαφόρων προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, «για τον σκοπό αυτό, συμφωνήσαμε να εντείνουμε και να αναβαθμίσουμε τις κοινές συνεκπαιδεύσεις των στελεχών των υπηρεσιών μας, ιδιαίτερα στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Και ασφαλώς η συνεργασία μας αφορά και επεκτείνεται και στον τομέα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης».

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν μια πολύ ισχυρή στρατηγική σχέση και στον τομέα της ασφάλειας. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και συνεργαζόμαστε στενά και αποτελεσματικά για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ασταθή περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου με κοινό στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Με τον ομόλογο μου, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεχάντρο Μαγιόρκας, συζητήσαμε την περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής μας συνεργασίας, καθώς και την ανάγκη η Ελλάδα να έχει ένα στρατηγικό περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο στον τομέα της ασφάλειας».

Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό Αναπληρωτή Συντονιστή για την Αντιτρομοκρατία Timothy Pounds. Στη συνέχεια, μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security), όπου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογο του, Αλεχάντρο Μαγιόρκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφτηκε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων Bruce Swartz.

Today, @SecMayorkas met with Greek Minister of Citizen Protection Takis Theodorikakos in Washington. They discussed ways in which they can work together to address irregular migration, strengthen border security and cybersecurity, and combat domestic violent extremism. pic.twitter.com/zuNsLU8pmz