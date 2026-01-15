Με έναν ιδιαίτερο σχηματισμό, το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και 6 πλοία του ελληνικού στόλου θα υποδεχθούν σε λίγα λεπτά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα, παρουσία σύσσωμης της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Δείτε live την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Η F601 «Κίμων», που φέρει το όνομα του Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού του 5ου αιώνα π.Χ. ο οποίος διέπρεψε την περίοδο των Περσικών Πολέμων, είναι η πρώτη εκ των τεσσάρων υπερσύγχρονων φρεγατών FDI που προμηθεύεται η χώρα μας από τη Γαλλία.

Νωρίτερα, στο κατάστρωμα της φρεγάτας επιβιβάστηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας φτάνοντας ξεναγήθηκε στη φρεγάτα από τον κυβερνήτη του πλοίου, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Καζιάνη, ενώ θα προσνηωθούν με ελικόπτερα του Π.Ν. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί προσνηώθηκαν δυο ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο «Κίμων» θα πλεύσει προς τον Πειραιά και τη Σαλαμίνα μέσα από παράταξη οκτώ μονάδων επιφανείας του Π.Ν., και όταν βρεθεί κοντά στο λιμάνι θα ρυμουλκηθούν σε κοντινή απόσταση το θωρακισμένο καταδρομικό «Αβέρωφ» από το Τροκαντερό και η τριήρης «Ολυμπιάς», προκειμένου να δοθεί η εικόνα της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων ανά τους αιώνες.

Το φορτίο της νέας φρεγάτας περιλαμβάνει τους ικανότατους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, τους αντιπλοϊκούς Exocet, τις ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και τα πυρομαχικά για το πυροβόλο Oto Melara της πλώρης και τα τηλεχειριζόμενα Lionfish, καθώς και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.

Ο «Κίμων» απέπλευσε το απόγευμα της Πέμπτης από τη Βρέστη με προορισμό τις ελληνικές θάλασσες. Το ταξίδι διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκειά του, το πλήρωμα είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα το πλοίο και να εκπαιδευτεί σε ορισμένα αντικείμενα.

Ωστόσο, το κύριο μέρος της εκπαίδευσης και η σταδιακή επιχειρησιακή ένταξη της νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο επιφανείας θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

