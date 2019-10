Τέσσερις Έλληνες πολιτικοί, από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, βρίσκονται στον τελικό του ετήσιου Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού «Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική» (Innovation in Politics Awards).

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική και είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας που έχει τόσους φιναλίστ. Σε σύνολο 402 έργων που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη, 80 φιναλίστ επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 πολίτες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Τα έργα από την Ελλάδα που έφτασαν στον τελικό είναι:

Στην κατηγορία "Κοινότητα", ο Δήμος Μεταμόρφωσης και η συνεργασία του με το Μπορούμε κατά της σπατάλης τροφίμων, με υπεύθυνη την πρώην Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, Νικολέτα Πατέλη .

Στην κατηγορία "Κοινότητα", ο Δήμος Αθηναίων , με υπεύθυνη την πρώην Αντιδήμαρχο για το παιδί, Μαρία Ηλιοπούλου , για τη δράση Ανοιχτά Σχολεία.

Στην κατηγορία "Κοινότητα", ο Δήμος Αθηναίων , με υπεύθυνη την πρώην Αντιδήμαρχο για την Κοινωνία Πολιτών και την Καινοτομία, Αμαλία Ζέπου , για τη δράση ΣυνΑθηνά.

Στην κατηγορία "Οικολογία", ο Δήμος Σερίφου και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Αντωνάκης, για την πρώτη παραλία της Ελλάδας χωρίς αποτσίγαρα.

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική είναι ένας πανευρωπαϊκός θεσμός που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική το 2017. Απονέμονται στα πιο καινοτομικά πολιτικά έργα από όλη την Ευρώπη - ανεξάρτητα από κόμμα ή περιοχή – έργα, τα οποία αποτελούν έμπνευση για τους Ευρωπαίους πολιτικούς και πολίτες.

«Σε μια εποχή όπου η πολιτική καινοτομία απαιτεί ιδιαίτερο θάρρος, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας το γεγονός ότι τέσσερις ελληνικές πρωτοβουλίες βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», σχολίασε ο Δήμητρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Out of the Box.

