Συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου, είχε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Σε σχετική ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Πάιατ ανέφερε ότι συζήτησαν με την κυρία Αγγελοπούλου για την πρόσφατη επίσκεψή της στις ΗΠΑ, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορεί να παρουσιαστούν οι κοινές αξίες, η ιστορία και η έμπνευση των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 200ής επετείου από τον Αγώνα της Ελλάδας για Ανεξαρτησία.

Wonderful to meet President of the “Greece 2021” Committee @GAngelopoulou and discuss her recent visit to the U.S. and ways to showcase our two nations' shared values, history and inspiration during the upcoming 200th anniversary of the Greek War of Independence. pic.twitter.com/7x8fpgjCQr