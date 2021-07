H Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α. Ματίας Κόρμαν στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Η Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας συζήτησαν για τους 5 βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και για την εξαιρετική συνεργασία ΥΠΑΙΘ και ΟΟΣΑ ως προς την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη του μεταρρυθμιστικού έργου του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η Υπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για:

1. την αναβάθμιση των ήπιων και των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, ήδη από το νηπιαγωγείο,

2. την ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών δομών, σε ένα πλαίσιο ενισχυμένης διαφάνειας και λογοδοσίας,

3. τη βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις ανάγκες της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα,

4. τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, παρέχοντας πολλές και ποιοτικές εναλλακτικές διαδρομές ανέλιξης σε κάθε παιδί, και

5. τη διεθνοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ.

Ο κ. Κόρμαν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση αλλά και για τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας στην εκπαίδευση, και ανέφερε ότι η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα αναγνωρίζεται ως εξαιρετική.

Great meeting with 🇬🇷 Education Minister @nkerameus. Greece did a great job responding to the COVID-19 challenge in education - engaging students, teachers, parents, local communities & anyone who could help keep teaching & learning going through the tough periods of the crisis. pic.twitter.com/Z9W6UeSrBx