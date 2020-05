Σε 2,9 εκατομμύρια δολάρια ανέρχεται η οικονομική βοήθεια που θα προσφέρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων και τη στήριξη των νησιών ενάντια στην πανδημία του covid 19, όπως δήλωσαν, μετά τη συνάντησή τους, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Τζιανλούκα Ρόκκο.

Appreciated mtg w Min @gkoumoutsakos & partners fm @UNHCRGreece @IOMGreece on recent US assistance of nearly $2.9 million to aid Greece’s successful #COVID19 response for refugees. Greece carries burden for all Europe & should not be left to manage alone. https://t.co/8sFEBuZGu6