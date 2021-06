Το κλειδί της πόλης των Τιράνων έλαβε το Σάββατο από το δήμαρχο της αλβανικής πρωτεύουσας Εριόν Βελιάι, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βρίσκεται από την Παρασκευή στην αλβανική πρωτεύουσα.

«Το κλειδί μια πόλης δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για να ανοίξεις μια πόρτα, είπε ο δήμαρχος Βελιάι, αλλά ένδειξη εμπιστοσύνης, ως σύμβολο ανοιχτής καρδιάς, ανοιχτής αγκαλιάς, ανοιχτού μυαλού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βελιάι.

Επικαλέστηκε γι' αυτό μια ιδιαίτερη προσωπική του εμπειρία όταν το 1991, μόλις 10 ετών τότε, βρέθηκε παράνομα στην Ελλάδα και μια οικογένεια Ιωαννιτών τον φιλοξένησε και στη συνέχεια του εμπιστεύτηκε το κλειδί του σπιτιού της για να νιώθει οικείος στην οικογένεια αυτή.

Delighted to host my friend @KBakoyannis in @CityOfTirana as we open a new chapter of cooperation between Athens & Tirana.



Great news that the borders reopened today after the pandemic. We're destined to live and work together as neighbours - so let's make the best of it 🇦🇱🤝🇬🇷 pic.twitter.com/VFSvSC1pJ2