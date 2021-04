Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο για τη διανομή των self tests στα φαρμακεία. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, καθώς η επιτροπή του υπουργείου Υγείας έδωσε την Τετάρτη σαφές μήνυμα ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία (τα Λύκεια στην πρώτη φάση, τα Γυμνάσια σε δεύτερη) χωρίς διεξαγωγή self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το συνολικό σχέδιο που αφορά το πλαίσιο για τα self tests θα ανακοινωθεί την Παρασκευή δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.



Παράλληλα, αναμένεται να διανεμηθεί και οπτικοακουστικό υλικό με οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση για τους πολίτες.



Στόχος της κυβέρνησης είναι η πρώτη παρτίδα των self tests να βρίσκεται από την επόμενη εβδομάδα στα ράφια των φαρμακείων, οπού οι πολίτες με το ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να μεταβούν για να λάβουν δωρεάν το self tests που δικαιούνται (τέσσερα μηνιαίως συνολικά).



Ερωτηθείς για τα self tests και αν θα γίνουν υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όπως του λιανικού εμπορίου, ο ΓΓ. Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι υπάρχουν εισηγήσεις των ειδικών, και θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, με ποιο τρόπο θα αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα αυτή.

