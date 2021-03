Τα γαλλικά Rafale θα συναντήσουν τα ελληνικά F-16, στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων, καθώς το αεροπλανοφόρο “Σαρλ Ντε Γκωλ” βρίσκεται ήδη νότια της Κρήτης, μαζί με τα συνοδευτικά πλοία αρμάδας, στην οποία συμμετέχει και η ελληνική φρεγάτα “Κανάρης”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διέλευση του αεροπλανοφόρου από την περιοχή μας είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία γι’ ακόμη μια αεροπορική συνεργασία. Άλλωστε οι αεροπόροι πάντοτε αναζητούν την «DACT», δηλαδή την αντιμετώπιση ενός διαφορετικού τύπου αεροσκάφους καθώς μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες αναπτύσσονται διαφορετικές τακτικές.

#CharlesDeGaulle aircraft carrier strike group TF-473 🇫🇷🇺🇸🇬🇷🇧🇪🇮🇹 en route to #EastMed for first phase of #CLEMENCEAU_21 mission. #Greece #Libya #Turkey #Egypt #UAE #EuropeDefense pic.twitter.com/BIdbjXoIum