Στην ηπειωτική χώρα θα μεταφερθούν άμεσα 400 ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι από τη Μόρια, με χρηματοδότηση από την Κομισιόν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter, η Ευρωπαία Επίτροπος Μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον, «έχω ήδη συμφωνήσει να χρηματοδοτήσω την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ηπειρωτική χώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων. Η ασφάλεια και η στέγη όλων των ανθρώπων στη Μόρια αποτελεί προτεραιότητα».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό και τις τοπικές αρχές σχετικά με την κατάσταση στη Μόρια.

2/2 ...I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.