Την άφιξη στην Ελλάδα του ρωσικού αμφίβιου πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 (Βe-200ΕS) και την επικείμενη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρωσική κρατική εταιρεία Rostec (Ρωσικές Τεχνολογίες).

Το σχετικό συμφωνητικό υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ρωσικής εταιρείας PAO Ilyushin, με τη συνδρομή του Γραφείου Αθηνών της Rostec Corporation, ενώ οι σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Rostec, Βλαντίμιρ Αρτιακόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην επιχειρησιακή δοκιμή του πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, μαζί με την καθιερωμένη μίσθωση μεσαίου τύπου ρωσικών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, είχε αναφερθεί ο κ. Χαρδαλιάς κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα και στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης «Ολοκληρωμένη Ασφάλεια 2021» τον Μάιο.

Russian Be-200ES amphibious aircraft to extinguish wildfires in Greece



For one refueling, the Be-200ES aircraft is capable of dropping up to 270 tons of water onto the hotbed.



Photo: @UAC_Russia_eng pic.twitter.com/zmNu5OlLqZ