Έφθασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα δυο μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας .

Ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, με ανάρτηση του στο twitter έδωσε στην δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του Ελληνικού MQ-9 Reaper.

Joined CHOD Gen. Christodoulou, AIr Force Chief Gen. Blioumis and Navy Chief Adm. Tsounis in #Larissa today for a briefing from @GeneralAtomics on the impressive capabilities of the MQ-9, a key part of our growing U.S.-Greece defense cooperation particularly after #MDCA update. pic.twitter.com/3lAPZh7gB5