Με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Η αμερικανική πρεσβεία, μεσολάβησε για να φτάσουν στη χώρα μας 200.000 τεστ αντισωμάτων rapid, δωρεά του εφοπλιστή κ. Προκοπίου.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι η συνεργασία Αθήνας – Ουάσιγκτον δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να είναι μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα τεστ που θα δώσουν τη δυνατότητα στους επιστήμονές μας να τα χρησιμοποιήσουν για επιδημιολογικούς σκοπούς.

Από την πλευρά του, ο κ. Πάιατ χαιρέτισε τον αποτελεσματικό τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία του κορωνοϊού η Ελλάδα λέγοντας ότι ενίσχυσε τη διεθνή της φήμη. Συνεχάρη το υγειονομικό προσωπικό και τόνισε ότι οι ΗΠΑ και οι αμερικανικές εταιρίες θα βρίσκονται πάντα σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα.

Congratulations to Minister @VKikilias, @YpYgGr and the entire @PrimeMinisterGr team for their accomplishments in handling #COVID19. The world has taken notice and #Greece serves as an example. #ΜενουμεΑσφαλεις pic.twitter.com/QFia1Lceoq