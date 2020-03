Μετά τις εικόνες με πρόσφυγες να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα στον Έβρο χωρίς να τους σταματά η τουρκική στρατοχωροφυλακή η Τουρκία προχώρησε σήμερα σε μία επίδειξη δύναμης.

Στη δημοσιότητα κυκλοφορεί βίντεο με Τούρκους κομάντο να περιπολούν οπλισμένοι και συνοδευόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα τον φράχτη στον Έβρο. Από την άλλη πλευρά του φράχτη περιπολεί ταυτόχρονα ο ελληνικός στρατός.

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.



What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG