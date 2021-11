Το πολυβραβευμένο event αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, με τη βοήθεια πάντα της ActiveMedia Group, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το Sports Management Society του κορυφαίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας, Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος επιστρέφουν για καλό σκοπό, με τη διοργάνωση της ενέργειας “Sharing is Caring”, που σκοπό έχει να στηρίξει 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της χώρας και να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα 10 χρόνια της εκδήλωσης.

Το “Sharing is Caring” αποτελεί τη μεγαλύτερη online αθλητική δημοπρασία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με περισσότερα από 50 είδη αθλητικών αναμνηστικών αντικειμένων Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αθλητών, παγκοσμίων αστέρων, hall of famers και ομάδων! Όλα τα αντικείμενα διατίθενται στη No.1 πλατφόρμα δημοπρασιών του Charity Idols και θα πωληθούν στο διάστημα 1-10 Δεκεμβρίου 2021.

10 χρόνια Navarino Challenge: Στήριξη 10 μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Η επετειακή, 10η χρονιά του Navarino Challenge ξεκινάει με την ενέργεια “Sharing is Caring” που έχει σκοπό να φέρει χαρά στους λάτρεις του αθλητισμού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μέσω των δημοπρασιών, προσφέρεται για πρώτη φορά η μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών αντικειμένων, με τις υπογραφές σπουδαίων αθλητών, που αναμένεται να βοηθήσουν το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, που έχουν την ανάγκη υποστήριξης από όλους μας.

Αποκτήστε ένα αντικείμενο με αθλητική ιστορία υποστηρίζοντας έναν καλό σκοπό!

Φέτος, τα χρήματα των δημοπρασιών θα δοθούν απευθείας στους ακόλουθους 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κατά αλφαβητική σειρά:

• την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μεγάλη δράση στην περίθαλψη και προστασία αδέσποτων ζώων A Little Shelter,

• τη μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue που έχει ως σκοπό την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης και του τρόπου αποφυγής τους,

• τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής ANIMA που ασχολείται με την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον,

• τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ στην Καλαμάτα, με ενεργούς αθλητές που ανήκουν στο Παραολυμπιακό κίνημα και στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ,

• το Σωματείο Eliza, εταιρία κατά της κακοποίησης του παιδιού που εργάζεται για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και τον πρώιμο εντοπισμό των περιστατικών με υποψία κακοποίησης του παιδιού,

• την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Karkinaki που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή,

• την κοινωνική κουζίνα Ο Άλλος Άνθρωπος, μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους,

• τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Pet Partners of Hellas, που προωθεί αποτελεσματικά τη μέθοδο της θεραπευτικής επαφής με σκύλους, ως εναλλακτική προσέγγιση υποστηρικτικής θεραπείας σε ευπαθείς ομάδες παιδιών & ενηλίκων,

• την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση π³= Plastic Pollution Prevention που επικεντρώνεται στην πλαστική ρύπανση και στο πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε και να την εξαλείψουμε μέσω προληπτικών και βιώσιμων ενεργειών

• και την εθελοντική δράση Save Your Hood που έχει ως σκοπό τη συλλογή απορριμμάτων από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος χρήζει σχετικής επεμβάσεως.

Ανακαλύψτε περισσότερα από 50 μοναδικά αντικείμενα & κάντε τα δικά σας για καλό σκοπό

Στις online δημοπρασίες του “Sharing is Caring” θα βρείτε αντικείμενα με τις υπογραφές των ακόλουθων αστέρων: του MVP και πρωταθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, του θρύλου του παγκοσμίου μπάσκετ και hall of famer Νίκου Γκάλη, του νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης τένις, Μαρίας Σάκκαρη, της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο Serena Williams, του θρύλου της πυγμαχίας Mike Tyson, του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη, των θρύλων του NBA, Shaquille O’Neal, Kevin Garnett, Dominique Wilkins, του κορυφαίου σκόρερ του NBA το 2013, Carmelo Anthony, του 3 φορές πρωταθλητή του NBA με τους Miami Heat, Udonis Haslem, του 2 φορές πρωταθλητή του NBA με τους Miami Heat, Chris Bosh, των παικτών των Miami Heat 2020-2021, των πρωταθλητών Ευρώπης, Δημήτρη Διαμαντίδη και Θοδωρή Παπαλουκά, των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργου Καραγκούνη και Γιούρκα Σεϊταρίδη, του διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool Κωνσταντίνου Τσιμίκα, του διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σωκράτη Παπασταθόπουλου, του χρυσού Ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος Μίλτου Τεντόγλου και του προπονητή του Γιώργου Πομάσκι, της Ολυμπιονίκη & MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνας Μάλτση, του θρύλου της Ευρωλίγκα Joe Arlauckas, του Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, του διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Γιώργου Μασούρα, του διεθνή ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σιόβα, του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Τάσου Χατζηγιοβάνη, του διεθνή ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ Jonathan De Guzman, των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, της ΠΑΕ ΑΕΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΟΦΗ, των κυπελλούχων Ευρώπης της ΑΕΚ στο μπάσκετ το 1968 (μεταξύ των οποίων του Γιώργου Αμερικάνου και του Γιώργου Τρόντζου), των παικτών της ΑΕΚ και πρωταθλητών του Basketball Champions League 2018, της χρυσής Ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας Αιμιλίας Τσουλφά και της αθλήτριας Αριάδνης Σπανάκη, των αργυρών Ολυμπιονικών της εθνικής ομάδας πόλο και αρχηγού της Γιάννη Φουντούλη, της αργυρής Ολυμπιονίκη πόλο Εύης Μωραϊτίδου, των χάλκινων Ολυμπιονικών ιστιοπλοΐας Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, της χάλκινης Ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας Σοφίας Παπαδοπούλου, των κορυφαίων επαγγελματιών αθλητών του γκολφ Charl Schwartzel και Paul Casey, του πρωταθλητή του θαλάσσιου σκι, Νικόλα Πλυτά, της πρωταθλήτριας στα 100μ. με εμπόδια Ελισάβετ Πεσιρίδου, του ιστιοπλόου Γιάννη Μητάκη, της εξαιρετικής ρεπόρτερ της Ευρωλίγκα Δώρας Παντέλη και του πολύ γνωστού καλλιτέχνη των θρυλικών Goin’ Through Νίκου Βουρλιώτη (NIVO).

Στο Sharing is Caring μπορούμε να προσφέρουμε όλοι και να βοηθήσουμε τους 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς περιλαμβάνονται αντικείμενα που ξεκινούν κάτω από τα 100 ευρώ.

