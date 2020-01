Σεμινάρια για την έμφυλη βία στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου «Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece» διοργανώνουν διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.