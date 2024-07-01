Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς για άλλη μία μέρα έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, φωτιές ξέσπασαν σήμερα σε Χίο, Κω και Κρήτη με μηνύματα από το 112 να προειδοποιούν τους κατοίκους για τις πυρκαγιές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στη Χίο όπου η κατάσταση κρίνεται δύσκολη, τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι φωτιές σε Δίστομο Βοιωτίας, Ζάκυνθο, Ηράκλειο Κρήτης και Άγιο Ελισσαίο του δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.