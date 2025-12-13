Έφτασε η ώρα των αποφάσεων για τους αγρότες, καθώς ξεκίνησε πριν από λίγο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, όπου είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα δεδομένου ότι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων και παραγωγών από 51 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να λάβουν σαφείς δεσμεύσεις και υπάρξουν ανακοινώσεις μέτρων πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα επιβίωσης που θέτουν, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ερμηνεύουν δε τη χθεσινή πρόσκληση του πρωθυπουργού, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση στη Νίκαια, ως «επικοινωνιακή κίνηση» που προκλήθηκε από την πίεση που ασκούν οι κινητοποιήσεις.

«Για το τανγκό χρειάζονται δύο»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, έδωσε το στίγμα της σύσκεψης, τονίζοντας πως συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα και 15.000 αγρότες.

«Συνεδριάζει σήμερα η πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε για 14η μέρα», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας. Απαντώντας στη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως θα αποσταλούν εκ νέου τα αιτήματα στον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τοπικά, αλλά πανελλαδικά.

«Απαιτούμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για τον διάλογο. Όπως λέει η κυβέρνηση, ‘το τανγκό θέλει δύο’ και η συνάντηση θέλει δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ο πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα αιτήματα που θα του αποσταλούν.

«Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μαξίμου για τσάι»

Σε πιο οξύ τόνο μίλησε ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας την καταστροφή που έχει υποστεί ο κλάδος του, ειδικά στη Θεσσαλία.

«Εμείς προσωπικά σαν αλιείς, αν δεν δοθούν αυτά που θέλω, δεν κάθομαι στο τραπέζι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις», τόνισε ο κ. Περάκης. Υπογράμμισε δε, ότι αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα του κάθε κλάδου, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.

«Είμαστε όλοι μια γροθιά»

Το «παρών» δίνουν και οι μελισσοκόμοι, με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο να δηλώνει πως ο κλάδος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. «Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», είπε.

Ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι κερδοφόρος, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν πολλά βγαίνοντας στους δρόμους. «Είναι χρέος αυτό που κάνουμε σήμερα, σπουδαίο αυτό που γίνεται σήμερα, πιστεύω θα το αναφέρουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

