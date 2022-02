«Στο πρόσωπο των Ελλήνων βλέπουμε υπεύθυνους εταίρους, που ενδιαφέρονται για πολύπλευρη συνεργασία μαζί μας», υπογράμμισε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Αθήνα Αντρέι Μάσλοφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο «ΡΙΑ Νόβοστι» ενόψει και της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στη Μόχα στις 18 Φεβρουαρίου. Όπως τόνισε ο κ. Μασλόφ «υπάρχουν πολυάριθμοι τομείς, όπου αντικειμενικά υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για συνεργασία και επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας ειδικά σε αυτούς: εμπόριο και επενδύσεις, ενέργεια, πολιτιστικές-ανθρωπιστικές σχέσεις, πρόληψη και εξάλειψη των επιπτώσεων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, τουρισμός και πολλά άλλα».

«Η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, εννοείται, δεν μπορεί παρά να προσθέτει ορισμένους τεχνητούς περιοριστικούς παράγοντες στη διμερή μας συνεργασία», εκτίμησε ο Α. Μάσλοφ, σημειώνοντας ότι «έτσι όμως συνέβαινε πάντοτε, από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε στις γραμμές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

Ο Ρώσος πρέσβης χαρακτήρισε την περασμένη χρονιά «ασυνήθιστα πλούσια σε επαφές σε ανώτατο και υψηλό επίπεδο» μεταξύ Αθήνας και Μόσχας, παρά την πανδημία, και θύμισε την εκπροσώπηση της Ρωσίας στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 τον Μάρτιο του 2021 από τον πρωθυπουργό της Μιχαήλ Μισούστιν, όπως και τις επαφές των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά προπαντός τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι, τον Δεκέμβριο. «Ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Ρωσία υπό την ιδιότητα του πρωθυπουργού» και με το πέρας των συνομιλιών των δύο ανδρών «υιοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο διακρατικό Σχέδιο Δράσης για τα έτη 2022-24 και ήδη έχει ξεκινήσει η εργασία για την υλοποίηση των συμφωνιών, που επιτεύχθηκαν», είπε ο κ. Μάσλοφ στο «ΡΙΑ-Νόβοστι».

.@mfa_russia: #Greece is our traditional partner in Europe.



Our centuries long relations are rooted in reciprocal sympathy between Russians & Greeks.



Cooperation 🇷🇺🇬🇷 continues to progress in all areas. pic.twitter.com/JWj0qYwKMC