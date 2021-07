Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το Σάββατο σε Βαρνάβα και Ελευσίνα σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Ειδικότερα, πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στο Βαρνάβα Αττικής νότια του οικισμού. Ο οικισμός δεν απειλείται, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα, καθώς και τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη. Ο δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 προειδοποίησε ότι η φωτιά κιδυνεύει να ξεφύγει αν δεν παρέμβουν τα ενέρια μέσα, καθώς βρίσκεται σε χαράδρα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην: 1.EΠAPXIAKH OΔO MAPAΘΩNA- KAΠANΔPITIOY AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY AΘHNΩN 2.PHΓA ΦEPPAIOY (ΛEΩΦOPOΣ BAPNABA) AΠO THN OΔO MIΛTIAΔH MANTA PEYMA ΠPOΣ BAPNABA 3.OΔOΣ 25HΣ MAPTIOY KAI NHΣOY ΣEPIΦOY PEYMA ΠPOΣ BAPNABA 4.ANΩNYMH OΔOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY XΩPIOY BOΘΩNA, PEYMA ΠPOΣ ΓPAMMATIKO.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Πάτημα Ελευσίνας ανάμεσα σε δύο εργοστάσια. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα και ένα ελικόπτερο.

ΛOΓΩ EKΔHΛΩΣHΣ ΠYPKAΓIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH TOY AΣΠPOΠYPΓOY ΘEΣH HMEPOΣ TOΠOΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN: 1.ΛEΩΦOPOΣ ZΩOΔOXOY ΠHΓHΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ ΔIAΣTAYPΩΣHΣ THΣ ME THN ΛEΩΦOPO NATO 2.ΛEΩΦOPOΣ ZΩOΔOXOY ΠHΓHΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY ΠAΠAΣTPATOΣ.

Πηγή: skai.gr