Τεράστιες εκτάσεις δάσους καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες. Η Βόρεια Εύβοια είναι εκείνη που επλήγη περισσότερο με τουλάχιστον 2.000 άτομα να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και εκατοντάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί.

Τα τελευταία 24ωρα εκδηλώθηκαν δεκάδες δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έξι μέτωπα ήταν πιο σοβαρά. Αυτά ήταν σε Εύβοια, Μεσσηνία (Πελοπόννησο), Ανατολική Μάνη (Πελοπόννησο) , Βαρυμπόμπη (στην περιοχή της Αττικής), σε Ρόδο και Κω. Σε όλες αυτές τις δασικές πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εκκενώσεις.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷



📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰️🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7