Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την πρώτη προσγείωση στρατηγικού βομβαρδιστικού Β-52 στη Νατοϊκή βάση της Σούδας έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η βάση.



Όπως αναφέρεται σε σχετικό tweet της βάσης, το επιβλητικό βομβαρδιστικό λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών χρειάστηκε να παρεκκλίνει της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί ένα τέτοιο αεροσκάφος να προσγειωθεί για πρώτη φορά στα Χανιά.



Στο πλαίσιο της υφιστάμενης αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη Σούδα είναι εγκατεστημένες η αμερικανική αεροπορική Βάση, η Νατοϊκή Ναυτική Βάση που χρησιμοποιείται από τον 6ο στόλο, το Πεδίο Βολής που αποτελεί Νατοϊκή Βάση με αμερικανική διοίκηση και η 115 Μοίρα Καταδρομών.

Check out these photos of our unexpected, but welcome, visitor this week!



A #B-52 #Stratofortress bomber was diverted to land @NSA_SoudaBay due to adverse weather at its destination - marking the first time a B-52 landed here.@USEmbassyAthens @HQUSAFEPA pic.twitter.com/1V0OymH9xB